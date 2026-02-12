Santa Isabel inaugura UPA Infantil e marca um novo tempo no cuidado com a saúde das crianças

Santa Isabel vive um momento histórico na área da saúde. Com a inauguração da UPA Infantil, o município passa a contar, pela primeira vez, com um pronto atendimento exclusivo e especializado para crianças de 0 a 14 anos, funcionando 24 horas por dia. Um avanço que reforça o compromisso da administração municipal com o cuidado, a proteção e o bem-estar da infância.

A nova unidade foi pensada em cada detalhe para acolher as crianças e tranquilizar as famílias. O espaço conta com uma estrutura moderna e adequada às necessidades do atendimento pediátrico, incluindo sala de triagem com classificação de risco, três consultórios médicos, sala de medicação, sala de oxigênio, farmácia, áreas de observação e emergência, além de conforto médico e de enfermagem. Tudo isso aliado a equipes capacitadas e a um atendimento humanizado, que respeita o tempo, a dor e a fragilidade de cada pequeno paciente.

Nos primeiros dias de funcionamento, a expectativa é de que a UPA Infantil realize cerca de 100 atendimentos, demonstrando a importância e a demanda por um serviço especializado voltado exclusivamente às crianças. A proposta é garantir mais segurança, agilidade e resolutividade nos casos de urgência e emergência infantil, evitando deslocamentos e ampliando o cuidado perto de casa.

Outro destaque da unidade é o investimento em tecnologia. A UPA Infantil conta com um sistema informatizado de recepção por meio de totem, onde os responsáveis retiram a senha de atendimento. Após o cadastro realizado no balcão, os dados são inseridos no sistema e o paciente passa a ser chamado por um painel com aviso sonoro e visual, que indica a sala de atendimento e orienta os próximos passos. Todas as informações ficam registradas no prontuário eletrônico, facilitando consultas rápidas e garantindo mais eficiência no acompanhamento clínico.

O investimento total para a implantação da UPA Infantil ultrapassa R$ 3 milhões, refletindo a prioridade dada à saúde pública e, especialmente, à saúde das crianças. Mais do que uma nova unidade, o espaço representa cuidado, respeito e um olhar sensível para o futuro da cidade.

Com a UPA Infantil, Santa Isabel dá um passo firme rumo a uma saúde mais humanizada, moderna e preparada para cuidar do que a cidade tem de mais precioso: suas crianças.