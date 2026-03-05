5º dia de guerra: OTAN intercepta míssil iraniano rumo à Turquia e EUA afundam navio militar do Irã no Sri Lanka

Aliança afirma que sistema de defesa destruiu projétil balístico antes de atingir território turco; em outro episódio, fragata iraniana é torpedeada por submarino americano no Oceano Índico, ampliando tensão regional

A Turquia informou nesta quarta-feira (4) que sistemas de defesa aérea da OTAN destruíram um míssil balístico iraniano que se dirigia ao seu espaço aéreo, marcando o primeiro envolvimento direto de um membro da aliança militar no atual conflito no Oriente Médio.

Segundo autoridades turcas, o projétil teria sobrevoado o Iraque e a Síria antes de ser interceptado por sistemas de defesa aérea e antimísseis posicionados no Mediterrâneo oriental. Não houve registro de vítimas.

A OTAN condenou o que chamou de “ataque do Irã contra a Turquia” e declarou solidariedade ao aliado, que possui o segundo maior efetivo militar da aliança.

Incidente pode levar à invocação do Artigo 4

O governo da Turquia afirmou que todas as medidas necessárias serão tomadas para proteger seu território e seu espaço aéreo, mas evitou mencionar imediatamente a possibilidade de invocar o Artigo 4 do tratado da OTAN, que prevê consultas entre os membros quando a integridade territorial ou segurança de um aliado estiver ameaçada.

Caso a ameaça seja considerada grave, o mecanismo poderia evoluir para o Artigo 5, que determina defesa coletiva. O Artigo 5 foi acionado apenas uma vez na história, após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que não há, neste momento, indicação de que o episódio desencadeará o Artigo 5.

Destroços caíram perto de base americana

Autoridades locais informaram que destroços do sistema de interceptação caíram na província de Hatay, no sul da Turquia, região vizinha à base aérea de Incirlik, onde forças americanas mantêm presença militar.

O Ministério da Defesa turco reiterou que continuará consultando a OTAN e outros aliados. Já o Irã não comentou oficialmente o incidente até o momento.

Submarino dos EUA afunda fragata iraniana no Sri Lanka

Ataque contra o navio IRIS Dena deixa ao menos 80 mortos, segundo autoridades do Sri Lanka; embarcação havia participado de exercício naval no Golfo de Bengala

Em outro episódio que amplia as tensões no 5º dia de guerra, um submarino dos Estados Unidos afundou a fragata iraniana IRIS Dena na costa sul do Sri Lanka, de acordo com autoridades americanas e srilankeses.

O ataque ocorreu próximo à cidade de Galle. Segundo o governo do Sri Lanka, ao menos 80 pessoas morreram. A embarcação transportava cerca de 180 tripulantes e retornava ao Irã após participar de exercícios navais no Golfo de Bengala.

O secretário de Defesa dos EUA declarou que o navio foi atingido por torpedo disparado por submarino americano em águas internacionais.

Operação de resgate e impacto ambiental

A Marinha do Sri Lanka informou que iniciou operação de busca e resgate após receber sinal de socorro. Até o momento, 32 pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas a hospital em Galle.

Equipes que chegaram ao local relataram a presença de mancha de óleo na superfície do mar, indicando possível vazamento de combustível da embarcação afundada. O incidente ocorreu fora das águas territoriais do Sri Lanka, mas o país declarou que prestará assistência humanitária.

Escalada amplia risco de conflito regional

Os dois episódios registrados no 5º dia de guerra ocorrem em meio à intensificação do confronto envolvendo Irã, Estados Unidos e aliados no Oriente Médio e na região do Oceano Índico.

A Turquia havia tentado atuar como mediadora antes da escalada militar recente. Agora, com a interceptação do míssil e o afundamento da fragata iraniana, o cenário se torna mais volátil, elevando o risco de ampliação do conflito para além da região originalmente envolvida.

A comunidade internacional acompanha os desdobramentos diante da possibilidade de que novos incidentes possam envolver diretamente países membros da OTAN e outras potências globais.