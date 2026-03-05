Mensagens revelam que banqueiro comemorou proposta de Ciro Nogueira que beneficiaria bancos médios

Diálogos analisados pela CPMI do INSS indicam que Daniel Vorcaro celebrou emenda apresentada pelo senador que ampliaria a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito e poderia favorecer o Banco Master.

Mensagens trocadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, indicam que ele comemorou a apresentação de uma emenda do senador Ciro Nogueira (PP-PI) que poderia beneficiar instituições financeiras de médio porte.

Os diálogos fazem parte de documentos analisados pela comissão parlamentar de investigação conhecida como CPMI do INSS, que reúne mensagens e outros materiais relacionados a investigações em andamento.

Segundo os registros, Vorcaro comentou a proposta em conversa com sua companheira, Martha Graeff, demonstrando entusiasmo com a iniciativa apresentada no Congresso.

Mensagem classificou proposta como “bomba atômica” para o mercado

Na conversa obtida pelos investigadores, o banqueiro afirma que o senador havia apresentado um projeto com forte impacto no sistema financeiro.

Na mensagem enviada, Vorcaro escreveu:

“Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro. Ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes. Está todo mundo louco.”

A troca de mensagens ocorreu no mesmo dia em que a emenda foi protocolada, em 13 de agosto de 2024.

De acordo com os registros, o documento da proposta foi criado às 17h57 e teve a última modificação às 18h09. A mensagem enviada por Vorcaro para a companheira foi registrada às 19h44, pouco mais de uma hora depois.

A rapidez com que o banqueiro comentou a iniciativa chamou atenção de investigadores e parlamentares que analisam o material.

Emenda ampliava proteção do Fundo Garantidor de Crédito

A proposta apresentada por Ciro Nogueira foi anexada à Proposta de Emenda à Constituição da autonomia financeira do Banco Central. No entanto, o trecho incluído não tinha relação direta com o tema principal da PEC.

Esse tipo de inclusão legislativa é conhecido no Congresso como “jabuti”, quando um assunto é acrescentado a um projeto sem ligação com o conteúdo central da proposta.

O texto sugeria elevar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que atualmente é de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, para R$ 1 milhão.

O FGC funciona como uma espécie de seguro para depósitos bancários, protegendo investidores em caso de quebra de instituições financeiras.

Modelo de captação do Banco Master entrou no radar de autoridades

O Banco Master passou a chamar atenção de autoridades e órgãos de controle por utilizar uma estratégia agressiva de captação de recursos baseada na emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com cobertura do Fundo Garantidor de Crédito.

Esse modelo permite que bancos menores ofereçam taxas mais altas para atrair investidores, já que os depósitos contam com garantia do fundo até o limite estabelecido.

Por esse motivo, a ampliação do teto de cobertura do FGC poderia reforçar a atratividade desse tipo de operação, beneficiando instituições financeiras que utilizam esse modelo de captação.

Dentro do mercado, a proposta chegou a ficar conhecida informalmente como “emenda Master”.

Conversas também apontam proximidade com o senador

Outra troca de mensagens, registrada cerca de três meses antes, mostra que Vorcaro mencionou ter uma relação próxima com o senador.

Em conversa com a companheira, ele descreveu o parlamentar como um amigo pessoal e afirmou que gostaria de apresentá-lo.

Na mensagem, o banqueiro escreveu:

“Ciro Nogueira. É um senador. Muito amigo meu. Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida.”

As conversas passaram a integrar o conjunto de documentos analisados pelos integrantes da CPMI do INSS, que investiga possíveis irregularidades envolvendo o setor financeiro e instituições públicas.

Proposta não avançou no Congresso

Apesar da repercussão no mercado financeiro e das discussões internas no Congresso, a emenda apresentada por Ciro Nogueira não avançou no processo legislativo.

A própria PEC da autonomia financeira do Banco Central também não foi aprovada até o momento e segue parada no Senado Federal.

Assim, a proposta de ampliação do limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito nunca chegou a ser votada em plenário.

Senador nega irregularidades e diz manter diálogo com muitas pessoas

Procurada para comentar o caso, a assessoria do senador Ciro Nogueira afirmou que o parlamentar mantém conversas por mensagens com centenas de pessoas, o que não significa proximidade com todas elas.

Em nota, a equipe do senador declarou:

“Ciro Nogueira mantém diálogo com inúmeras pessoas por mensagens, o que não o torna próximo apenas por eventualmente interagir com elas.”

A assessoria também afirmou que o senador está tranquilo em relação às investigações conduzidas pela Polícia Federal, ressaltando que ele nunca manteve conduta inadequada relacionada ao caso.

Investigação segue com análise de documentos

Os documentos com as mensagens continuam sendo analisados pelos integrantes da CPMI do INSS, que examina possíveis conexões entre empresários, agentes públicos e propostas legislativas.

A comissão deve avaliar se houve tentativa de influência política em iniciativas que poderiam beneficiar instituições financeiras, além de apurar eventuais irregularidades apontadas durante a investigação.

Até o momento, não há conclusão formal da comissão sobre o conteúdo das mensagens.