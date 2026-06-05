Marcha para Jesus reuniu milhares de pessoas em São Paulo

Levantamento da USP estimou cerca de 33,8 mil participantes durante a concentração e caminhada do evento. Presença de autoridades de diferentes espectros políticos chamou atenção e levantou questionamentos sobre a relação entre religião, influência e poder no Brasil.

Marcha para Jesus reuniu cerca de 33,8 mil pessoas, aponta USP

A 34ª edição da Marcha para Jesus reuniu aproximadamente 33,8 mil participantes na manhã desta quinta-feira (4), em São Paulo, segundo estimativa divulgada pelo Monitor do Debate Político do Cebrap em parceria com pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da organização More in Common.

De acordo com o levantamento, o pico de público foi registrado por volta das 10h20, durante a concentração dos fiéis na região da Estação da Luz e no início do deslocamento em direção à Zona Norte da capital paulista.

Considerando a margem de erro de 12%, o público pode ter variado entre 29,8 mil e 37,8 mil pessoas.

O evento percorreu aproximadamente 3,5 quilômetros até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB), nas proximidades do Campo de Marte, reunindo milhares de evangélicos em uma das maiores manifestações religiosas do país.

Inteligência artificial foi utilizada para estimar o público

A contagem foi realizada por meio de uma metodologia baseada em imagens aéreas captadas por drones e analisadas por softwares de inteligência artificial desenvolvidos por pesquisadores da USP.

As fotografias foram registradas verticalmente e posteriormente reunidas em um mosaico digital capaz de identificar individualmente cada participante presente no percurso monitorado.

Segundo os responsáveis pelo estudo, o método permite uma contagem direta do público presente, reduzindo a necessidade de projeções baseadas apenas em densidade populacional.

As imagens utilizadas no levantamento permanecem disponíveis para auditoria e verificação independente.

Evento reuniu líderes religiosos e atrações da música gospel

Além da caminhada, a programação contou com apresentações musicais, momentos de oração e discursos de lideranças religiosas.

Entre os artistas anunciados estiveram nomes conhecidos do cenário gospel nacional, como Gabriela Rocha, Aline Barros e o grupo Renascer Praise.

Criada na década de 1990 pela Igreja Renascer em Cristo, a Marcha para Jesus tornou-se um dos principais eventos do calendário evangélico brasileiro, atraindo caravanas de diferentes estados e mobilizando milhares de pessoas anualmente.

Presença de políticos levanta questionamentos sobre a relação entre fé e poder

Se por um lado a Marcha para Jesus manteve seu caráter religioso, por outro a forte presença de autoridades políticas voltou a chamar atenção.

Participaram do evento o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o senador Flávio Bolsonaro, o prefeito Ricardo Nunes, o advogado-geral da União Jorge Messias, representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça e diversos parlamentares.

A presença simultânea de representantes do governo federal, da oposição e de possíveis protagonistas das eleições de 2026 reforçou uma discussão cada vez mais frequente na sociedade brasileira: a religião continua sendo apenas uma manifestação de fé ou se transformou em uma das mais importantes ferramentas de influência política do país?

O questionamento ganha força à medida que eventos religiosos de grande porte passam a reunir não apenas líderes espirituais, mas também figuras centrais da disputa eleitoral brasileira.

Fé e política caminham cada vez mais próximas

Nas últimas décadas, o crescimento do eleitorado evangélico transformou esse segmento em um dos grupos mais disputados da política nacional.

Com milhões de fiéis espalhados pelo Brasil, igrejas e lideranças religiosas passaram a exercer influência significativa nos debates públicos, atraindo a atenção de partidos e candidatos de diferentes correntes ideológicas.

A presença de políticos em eventos religiosos tornou-se cada vez mais comum, especialmente em períodos pré-eleitorais, quando manifestações de fé também se transformam em oportunidades de aproximação com eleitores.

Nesse cenário, surge uma reflexão inevitável: a participação dos políticos nesses eventos representa apenas expressão de fé pessoal ou uma estratégia para fortalecer vínculos com um eleitorado cada vez mais decisivo nas urnas?

Marcha para Jesus reflete transformação do cenário brasileiro

Ao longo dos anos, a Marcha para Jesus deixou de ser apenas uma caminhada religiosa para se tornar também um retrato das transformações sociais e políticas do país.

A edição de 2026 mostrou que a fé continua mobilizando milhares de pessoas, mas também evidenciou como religião e política passaram a compartilhar os mesmos espaços públicos de forma cada vez mais intensa.

Diante desse cenário, permanece uma pergunta que ultrapassa os números de público e os discursos realizados durante o evento: a política está se aproximando da religião para dialogar com os fiéis ou a religião está se tornando um instrumento cada vez mais relevante dentro da disputa pelo poder?