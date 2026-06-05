PoderData: brasileiros se dividem entre governos Lula e Bolsonaro; maioria desaprova atuação de Janja

Pesquisa mostra empate técnico na comparação entre as gestões de Lula e Bolsonaro, enquanto participação da primeira-dama no governo enfrenta rejeição da maioria dos entrevistados

Pesquisa aponta divisão na avaliação entre Lula e Bolsonaro

Uma pesquisa divulgada pelo instituto PoderData nesta sexta-feira (5) mostra que os brasileiros seguem divididos na comparação entre os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o levantamento, 41% dos entrevistados consideram a atual gestão melhor que a administração anterior, enquanto 37% avaliam o governo Lula como pior que o de Bolsonaro.

Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os resultados configuram um cenário de empate técnico entre as duas avaliações.

Outros 21% afirmaram que os dois governos são iguais, enquanto 1% não soube responder.

Diferenças aparecem entre faixas etárias, renda e regiões

Os dados revelam diferenças significativas de percepção entre grupos da população.

Entre aqueles que consideram o governo Lula melhor que o de Bolsonaro, destacam-se principalmente pessoas com 60 anos ou mais, entrevistados sem instrução formal, cidadãos com renda de até dois salários mínimos e moradores da Região Nordeste.

Nesse grupo, o percentual favorável à atual gestão chega a 65% entre os nordestinos e alcança 60% entre pessoas sem escolaridade formal.

Já os entrevistados que consideram o governo atual pior do que o anterior concentram-se principalmente entre os jovens de 16 a 24 anos, pessoas com ensino superior completo, brasileiros com renda superior a cinco salários mínimos e moradores da Região Sul.

Entre os entrevistados da Região Sul, por exemplo, a avaliação negativa em relação ao atual governo chega a 56%.

Janja enfrenta rejeição da maioria dos entrevistados

O levantamento também mediu a opinião dos brasileiros sobre a participação da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, nas atividades do governo federal.

Segundo a pesquisa, 52% dos entrevistados desaprovam a atuação de Janja na gestão do presidente Lula.

Por outro lado, 31% afirmaram aprovar sua participação, enquanto 17% não souberam responder.

Os números indicam que a desaprovação supera a aprovação em mais de vinte pontos percentuais.

Jovens e pessoas com maior renda lideram desaprovação

A rejeição à participação da primeira-dama é mais elevada entre determinados segmentos da população.

Entre os entrevistados de 16 a 24 anos, a desaprovação alcança 61%.

O índice sobe para 72% entre pessoas com ensino superior completo e chega a 74% entre aqueles que possuem renda superior a cinco salários mínimos.

Na análise regional, a maior taxa de desaprovação foi registrada na Região Sul, onde 70% dos entrevistados afirmaram não aprovar a atuação de Janja no governo.

Aprovação é maior entre idosos e população de baixa renda

Entre os brasileiros que aprovam a participação da primeira-dama, destacam-se principalmente pessoas com 60 anos ou mais, cidadãos com ensino fundamental completo e entrevistados com renda de até dois salários mínimos.

Nesses grupos, os índices de aprovação alcançam até 41%, mostrando um perfil semelhante ao identificado entre os entrevistados que avaliam positivamente o governo Lula.

A pesquisa também aponta que a aprovação da atuação de Janja é mais expressiva entre moradores da Região Nordeste.

Levantamento ouviu 2,5 mil pessoas em todo o país

A pesquisa PoderData foi realizada entre os dias 30 de maio e 1º de junho de 2026.

Ao todo, foram entrevistadas 2.500 pessoas em todas as regiões do Brasil.

O levantamento possui margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Os resultados oferecem um retrato do atual cenário de opinião pública sobre o governo federal e mostram que tanto a avaliação da gestão Lula quanto a participação da primeira-dama seguem dividindo opiniões entre os brasileiros.