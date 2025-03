Prefeitura de Ferraz Assina Contrato para Construção de 240 Moradias Populares

A prefeita Priscila Gambale assinou, no dia 11 de março (terça-feira), o contrato para a construção de 240 apartamentos do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, um projeto de grande importância para a cidade, em parceria com o Governo Federal.

As obras serão realizadas na Vila Arbame, e a construção dessas novas moradias representará não apenas uma melhoria significativa nas condições de vida dos moradores, mas também um avanço importante para o desenvolvimento social e urbano da região.

É fundamental destacar que o deputado federal Rodrigo Gambale (PODEMOS), irmão e aliado político da prefeita, desempenhou um papel crucial na intermediação das conversas que viabilizaram a realização desse projeto. Ele foi um pilar na articulação com o Governo Federal, garantindo que Ferraz de Vasconcelos fosse contemplada com esse benefício tão aguardado pela população.

Com a assinatura deste contrato, Ferraz de Vasconcelos dá um importante passo para o futuro, trazendo mais esperança e qualidade de vida para as famílias que tanto esperam por essa conquista: o direito à moradia digna.