Santa Isabel vive noite emocionante na 25ª edição da Paixão de Cristo

Nesta Sexta-feira Santa(18/04), Santa Isabel se encheu de emoção para celebrar a 25ª edição da tradicional encenação da Paixão de Cristo. Uma iniciativa da Prefeitura de Santa Isabel, por meio da Secretaria de Arte e Cultura, o evento comemorou suas bodas de prata em grande estilo, reunindo cerca de 5 mil pessoas no centro da cidade.

O espetáculo, já consagrado como um dos maiores do Alto Tietê, surpreendeu mais uma vez pela qualidade e intensidade. A produção envolveu dezenas de profissionais e voluntários — de atores a técnicos de som e luz — todos comprometidos em levar ao público uma apresentação que tocasse o coração.

E conseguiu. Com efeitos especiais bem dosados e trilha sonora cuidadosamente interpretada, a encenação guiou o público por uma verdadeira jornada de fé e reflexão. Um dos pontos altos da noite foi a entrada da Orquestra Municipal e Coral, que emocionou a plateia entoar uma canção durante a cena da ressurreição de Jesus.

O corpo coreográfico também teve papel fundamental na narrativa, dando movimento e poesia às cenas. Um destaque especial para a bailarina que além de assinar os movimentos do espetáculo, interpretou com intensidade e sensibilidade o papel de Maria Madalena, emocionando o público com sua entrega em cena.

Neste ano, a encenação trouxe novidades marcantes. Inspirados por Shakespeare, os discípulos atuaram em coro, dando um ar mais teatral às cenas e arrancando aplausos entusiasmados. Outro momento que chamou atenção foi quando Jesus enxerga seu próprio rosto no corpo do demônio — uma cena forte, simbólica e inesquecível.

Mais do que uma apresentação, o espetáculo foi um verdadeiro abraço na alma isabelense. Prova de que Santa Isabel é um palco de talentos.