Espetáculo da Paixão de Cristo emociona e reúne 2 mil pessoas em Itaquá

Apresentação trouxe momentos marcantes da vida de Jesus Cristo

Na noite de sexta-feira (18), aproximadamente 2 mil pessoas se emocionaram com a encenação da Paixão de Cristo, realizada pela Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba na praça central.

Com a participação de 130 atores, a apresentação trouxe momentos marcantes da vida de Jesus Cristo como o nascimento, o batismo nas águas, Pedro andando sobre as águas, o milagre do cego de Jericó, a transformação da água em vinho, a traição de Judas, a Via Sacra, a crucificação e a ressurreição.

Fotos: Matheus Cruz Fotos: Matheus Cruz Fotos: Matheus Cruz

“Estamos felizes com a participação da população. Mesmo com a chuva, os atores cumpriram com perfeição o seu papel após meses de preparação. Agradeço a todos que se dedicaram e entregaram um espetáculo incrível”, disse a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

A atração contou com 21 cenários simultâneos montados ao ar livre, em diferentes pontos da praça, dando mais vida a história e trazendo mais interação com o público.

Fotos: Matheus Cruz Fotos: Matheus Cruz

O secretário de Governo, Marcello Barbosa, acompanhou o evento e destacou a importância da celebração para os fiéis. “Esse é um momento sagrado e fundamental para a nossa cidade. Nos traz reflexão de como sermos benevolentes com o próximo. Parabenizo todos os envolvidos por nos representar tão bem”, disse.

“A Secretaria de Cultura está de parabéns por proporcionar mais uma vez esse espetáculo e agradeço aos munícipes que vieram prestigiar. A Paixão de Cristo em Itaquá é sempre emocionante”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.