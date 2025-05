Câmara de Itaquaquecetuba aprova requerimento do vereador Romualdo para reforma de delegacias

Durante a 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, realizada em 20 de maio, os vereadores aprovaram um importante requerimento apresentado por Romualdo Valdir da Silva (PSB), o Jornalista Romualdo. A proposta solicita ao Governo do Estado de São Paulo a reforma urgente da Delegacia Central e do 1º Distrito Policial, localizado no Jardim Caiuby.

Segundo o parlamentar, o estado atual de conservação das unidades policiais compromete diretamente o atendimento à população e as condições de trabalho dos servidores. “A delegacia precisa de uma atenção especial, na questão da mobília, da estrutura. É um pedido justo para dar dignidade aos policiais civis e às pessoas que precisam ir ao local”, destacou Romualdo.

A iniciativa reforça o compromisso do vereador com a segurança pública e o respeito aos cidadãos que utilizam os serviços das delegacias. Com a aprovação do requerimento, a expectativa é que o Governo do Estado avalie a situação e adote as medidas necessárias para a melhoria das estruturas.