Paróquia Nossa Senhora da Paz celebra 71 anos de história.

Paróquia Nossa Senhora da Paz comemora 71 anos de instalação, marcando uma trajetória marcada por fé, história e compromisso com a comunidade local. Fundada em 1948, a igreja nasceu do sonho de transformar o então distrito de Ferraz de Vasconcelos, que na época ainda fazia parte do município de Poá, em um município independente e fortalecido.

A construção da capela, iniciada em 1948, foi concluída em 1951, e logo se tornou um símbolo de esperança e identidade para os moradores do distrito. Dois anos depois, em 1953, Ferraz de Vasconcelos conquistou sua emancipação política. Em 29 de maio de 1954, a igreja foi elevada à categoria de paróquia, tornando-se a matriz da nova cidade.

Ao longo das décadas, a Paróquia Nossa Senhora da Paz consolidou-se como um verdadeiro ponto de encontro e referência para a comunidade. Além de promover celebrações religiosas — como batizados, casamentos e missas —, a igreja também se destacou por sua atuação social. Durante a pandemia, por exemplo, transformou seus espaços em um polo de vacinação, colaborando com as ações de saúde do município e contribuindo com a proteção da população.

A tradicional quermesse de julho, que anima os fins de semana da cidade, é uma das expressões mais queridas da paróquia, consolidando-se como uma marca inesquecível na memória coletiva de Ferraz de Vasconcelos.

De acordo com lideranças locais, a Paróquia Nossa Senhora da Paz continuará sendo um espaço de fé, acolhimento e ação social, fortalecendo a história de uma comunidade que valoriza suas tradições e projeta um futuro de esperança e solidariedade.

Celebrar esses 71 anos é também reafirmar o compromisso de manter viva a história de fé e união que a Igreja representa para Ferraz de Vasconcelos