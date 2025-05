Eduardo Boigues garante R$ 5 milhões para implantar projeto de bem-estar animal em Itaquaquecetuba-SP

Prefeito assegurou valor via emenda parlamentar do deputado federal Delegado Bruno Lima (PP-SP); centro de atendimento vai funcionar dia e noite, com direito a consultas, vacinação e cirurgias

Cidade de meio milhão de habitantes, Itaquaquecetuba-SP está prestes a implantar um projeto de bem-estar animal com alto investimento. Um total de R$ 5 milhões será destinado ao prefeito Delegado Eduardo Boigues (PL), via emenda do deputado federal Delegado Bruno Lima (PP-SP). O transporte será utilizado para a instalação e a estruturação de um centro de atendimento, dia e noite, para animais de estimação, com direito a consultas, vacinação e cirurgias.

Reeleito em 2024 com 92,9% dos votos válidos – o maior percentual do Brasil entre prefeitos de cidades de segundo turno, Boigues tem avançado em áreas que ainda não tinham recebido investimentos e/ou melhorias em sua primeira gestão (2021/2024). Um exemplo disso é a ampliação de políticas públicas para o atendimento de cães e de gatos, que será possível, agora, com os R$ 5 milhões autorizados pela União.

Os trâmites para a liberação do recurso já foram concluídos entre os dois delegados-políticos. A palavra deverá entrar nos cofres públicos de Itaquá nos próximos dois meses. A partir de então, um chamado público será lançado pela Prefeitura para a contratação de uma Organização da Sociedade Civil (OSC). Ficará a cargo da instituição a abertura de uma clínica veterinária para receber cães e gatos de municípios e atender Organizações Não-Governamentais (ONGs) e protetores e ativistas da causa animal.

O Itaquá, até então, contata com um Centro de Zoonoses vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. O equipamento, no entanto, tem sido ineficiente e insuficiente para atender a demanda da cidade quanto aos animais de estimação e os resgatados. Boigues destaca que, agora, a estrutura ganhará novos contornos e será ampliada, graças ao apoio de Bruno Lima, parceiro de profissão na Polícia Civil e na Política:

“Não tínhamos condições de abrir esta unidade com recursos próprios. Afinal, estamos falando de uma das cidades mais carentes do estado de São Paulo e de baixa arrecadação. É neste momento que o relacionamento político, e, sobretudo, a qualidade de nossos projetos, garantem verbas para Itaquá. O deputado (federal) Bruno Lima tem apresso pela causa animal. É sua bandeira. Quando o informamos de nossa necessidade, de pronto ele se dispôs a colaborar”, destaca o liberal.

Vacinação, consultas, exames e emergências

Ainda em local a ser definido, a clínica veterinária de Itaquá vai receber cães e gatos, com atendimento diário e noturno, para vacinação, consultas, exames e emergências. Entre os serviços a serem oferecidos, também estão as cirurgias de baixa complexidade, nas quais o animal deve ter alta no mesmo dia, dispensando internações prolongadas. Outra novidade é o atendimento em traumatologia, para os casos urgentes.

Os R$ 5 milhões liberados via emenda parlamentar deverão ser utilizados para a implementação do projeto e para o custeio dos serviços oferecidos no Itaquá ao longo de um ano:

“Este é mais um passo importante que estamos dando em Itaquá. Vamos conseguir oferecer uma alternativa totalmente gratuita de atendimento veterinário ao cidadão e aos protetores e ativistas. Nem sempre os moradores têm condições de recorrer ao sistema privado para socorrer seus animais”, finaliza Boigues.

