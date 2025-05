Inscrições para o Enem 2025 já estão abertas! Veja como participar

As inscrições para o Enem 2025 começaram nesta segunda-feira, dia 26 de maio, e vão até 6 de junho. Se você sonha com uma vaga na faculdade ou quer obter o certificado de conclusão do ensino médio, essa é a sua chance! A inscrição deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante no site do Inep.

Taxa de inscrição

O valor é de R$ 85 e pode ser pago até o dia 11 de junho. É possível pagar com boleto, Pix, cartão de crédito ou débito em conta. Estudantes da rede pública que estão concluindo o ensino médio em 2025 têm isenção automática da taxa.

Facilidade para estudantes da rede pública

Quem está no 3º ano do ensino médio em escolas públicas já terá os dados pré-preenchidos na hora de se inscrever. Basta revisar, confirmar e escolher entre inglês ou espanhol como língua estrangeira.

Certificação do ensino médio

O Enem 2025 volta a valer como forma de conseguir o certificado do ensino médio para quem tem 18 anos ou mais. Para isso, é necessário alcançar pelo menos 450 pontos em cada área e 500 pontos na redação.

Datas das provas

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil, com exceção de algumas cidades do Pará, onde o exame será realizado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta da realização da COP30.

Como se inscrever?

Acesse: enem.inep.gov.br/participante