Fundo Social de Itaquá lança campanha ‘Tempo de Aquecer’; saiba onde doar

Ação visa arrecadar 5 mil itens, entre cobertores, toucas, luvas, meias e agasalhos

A campanha de inverno 2025 Tempo de Aquecer – doe calor, aqueça vidas foi lançada nesta sexta-feira (23) pelo Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba. A meta é arrecadar 5 mil itens entre cobertores, toucas, luvas, meias e agasalhos.

Os itens arrecadados serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade por meio do repasse às associações, entidades, igrejas e Ongs cadastradas. “Sabemos que essa época pode ser difícil para algumas famílias, então vamos fazer o possível para aquecer quem mais precisa”, disse a presidente do Fundo Social, Mila Boigues.

“Juntos tenho certeza que conseguiremos bater a meta. Estamos iniciando a campanha antes do início oficial do inverno, que é em 20 de junho, para que todos estejam preparados para quando ele chegar. Qualquer doação é bem-vinda”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.

As doações devem ser entregues em equipamentos públicos e privados (confira a lista dos locais abaixo), também sendo possível ajudar com qualquer quantia em dinheiro via Pix (CNPJ: 18.612.190/0001-63). O encerramento da campanha deve ocorrer em agosto.

Confira os pontos de arrecadação

Fundo Social (r. Ver. José Barbosa de Araújo, 197 – Vila Virgínia)

Prefeitura (av. Ver. João Fernandes da Silva, 283 – Vila Virgínia)

Sec. de Abastecimento (r. Padre Anchieta, 78 – Centro)

Sec. de Ass. Jurídicos (r. Ver. José Barbosa de Araújo, 175 – Vila Virgínia)

Sec. de Cultura (av. Ver. João Fernandes da Silva, 53 – Vila Virgínia)

Sec. de Emprego e Des. Econômico (r. Dom Thomaz Frey, 89 – Centro)

Sec. de Ass. Social (av. Ver. João Fernandes da Silva, 60 – Vila Virgínia)

Sec. de Educação (r. Uberlândia, 57 – Vila Virgínia)

Sec. de Habitação (av. João Barbosa de Moraes, 750 – Vila Zeferina)

Sec. de Meio Ambiente/Planejamento (r. Ver. José Barbosa de Araújo, 260 – Vila Virgínia)

Sec. da Mulher, Dir. Humanos e Cidadania (r. Nemésio Cândido Gomes, 30 – Vila Zeferina)

Sec. de Saúde (r. MMDC, 58 – Centro)

Sec. de Seg. Urbana (av. Uberaba, 83 – Vila Virgínia)

Sec. de Serviços Urbanos/Mob. Urbana/Defesa Civil (r. Ali Hamoud, 40 – Alpes de Itaquá)

Câmara Municipal (r. Vereador José Barbosa de Araújo, 267 – Vila Virgínia)

Ginásio de Esportes (r. Santa Rita de Cássia, 173 – Vila Japão)

Delegacia Central (av. Emancipação, 97 – Centro)

Posto Policial (pç. Padre João Álvares – Centro)

Fórum Trabalhista (av. Ver. João Fernandes da Silva, 320 – Vila Virgínia)

Fórum Judiciário (rod. Alberto Hinoto 1.170 e 1.194 – Jardim Cláudia)

Acidi (r. Carlos Barbosa da Silva, 51 – Centro)

UNG (av. Uberaba, 251 – Vila Virgínia)

Shibata (r. Piraju, 499 – Vila Monte Belo)

Nagumo (rod. Alberto Hinoto, 1.254 – Vila Zeferina)

Takahashi (av. Ítalo Adami, 800 – Vila Ursulina)

Atacadão (rod. João Afonso de Souza Castellano, 1.414 – Vila Monte Belo)

Fotos: Dayane Oliveira