Itaquá rodeio fest 2025 promete shows e um público recorde de 300 mil pessoas

Itaquaquecetuba se prepara para celebrar seus 465 anos com uma das maiores festas do município: o Itaquá Rodeio Fest 2025. O evento, lançado oficialmente nesta terça-feira (27), promete agitar os cinco dias de festividades nos dias 5, 6, 7, 12 e 13 de setembro ao lado do Itaquá Park Shopping, na Estrada Governador Mário Covas Júnior.

Com o apoio da Prefeitura, a edição de 2025 traz uma inovação: a entrada será gratuita, mediante doação de alimentos ou materiais recicláveis, reforçando o espírito solidário da festa. A organização estima que o evento receba cerca de 300 mil visitantes ao longo de toda sua duração e gere mais de 4 mil empregos diretos e indiretos.

A programação musical está repleta de atrações de peso, começando no dia 5, com Zé Neto & Cristiano e Dennis DJ. Nos dias seguintes, sobem ao palco nomes como Alok, Lauana Prado, Luan Santana, Gustavo Mioto, Henrique & Juliano, Tatau, Turma do Pagode, MC Kevinho e, fechando a programação, o tão esperado Gustavo Lima, anunciado na coletiva de lançamento.

Além dos shows, o evento contará com o tradicional rodeio, promovido pela Liga Nacional de Rodeio, garantindo entretenimento para toda a família.

Mais detalhes sobre a programação completa, venda de ingressos e ações solidárias serão divulgados nas próximas semanas.