Frente fria traz chuvas e temperaturas de até 8°C em Ferraz e Poá; grande SP entra em alerta

A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém, nesta segunda-feira (9), o alerta para uma frente fria que avança sobre o leste paulista. A Região Metropolitana de São Paulo pode esperar chuvas significativas ao longo da semana, acompanhadas por uma intensa sensação de frio, especialmente durante as noites. A partir de terça-feira (10), a chegada de uma massa de ar polar promete derrubar as temperaturas, atingindo recordes de frio para o período.

Em Ferraz de Vasconcelos, a semana será marcada por baixas temperaturas, com o auge do frio previsto para quinta-feira, quando a mínima pode chegar a 8°C e a máxima não deve ultrapassar os 15°C. Na terça-feira (10), a combinação de ventos úmidos soprando do oceano com a entrada da massa de ar frio intensificará a sensação térmica de frio, mantendo o céu predominantemente encoberto.

Diante da previsão de frio rigoroso, as cidades da região do Alto Tietê já iniciaram as operações da “Campanha do Agasalho”. Em Poá, a prefeitura intensificou as ações de acolhimento voltadas à população em situação de rua, buscando oferecer proteção e abrigo. O município conta com 200 pontos de coleta de doações espalhados por toda a cidade.