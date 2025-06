Itaquá Rodeio Fest abre inscrições para eleger Rainha e Princesas

Corte irá representar Itaquaquecetuba-SP durante os cinco dias do evento; interessadas podem se inscrever até 18/7

Já estão abertas as inscrições para o concurso que vai eleger a rainha e as princesas do Itaquá Rodeio Fest 2025, que vai celebrar os 465 anos de Itaquaquecetuba-SP, em setembro, com grandes shows e provas de rodeio. A organização da seletiva é da Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba (Acidi), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Interessadas devem se inscrever até 18/7 (sexta-feira). A final será em 22/8 (sexta-feira).

As candidatas devem ser moradoras de Itaquá, terem entre 18 e 35 anos e disponibilidade para participarem dos eventos de promoção da festa. As interessadas também não podem ter parentesco com o corpo de jurados do concurso, nem pertencerem ao quadro de colaboradores da Prefeitura de Itaquá e de entidades sociais parceiras do poder público local.

As candidatas à Corte do Itaquá Rodeio Fest 2025 serão avaliadas a partir de critérios como beleza plástica, elegância, simpatia, desenvoltura e comunicação. A premiação será de R$ 3,5 mil para a rainha, de R$ 2,5 mil para a 1ª princesa e de R$ 1,5 mil para a 2ª princesa. Em 2024, o concurso teve 50 inscritas.

O regulamento completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no link

www.itaquaquecetuba.sp.gov.br/arquivos/Regulamento-Itaquaa-Rodeio-Fest-2025.pdf. É necessário baixar, preencher o formulário e entregar, presencialmente, na Secretaria Municipal de Cultura (avenida Vereador João Fernandes da Silva, 53 – Vila Virgínia), de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

No ato, as candidatas deverão apresentar cópia do RG, comprovante de endereço e termo de responsabilidade assinado.

Após a finalização das inscrições, em 18/7, haverá reunião geral com todas as candidatas em 19/7 (sábado). No dia 20/7 (domingo), acontece a fase eliminatória, que selecionará dez finalistas. Ensaios ocorrerão entre os dias 21/7 (segunda-feira) e 20/8 (quarta-feira). A grande final do concurso está marcada para 22/8 (sexta-feira), com início às 19h, em local ainda a ser definido.

O prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL), um dos responsáveis por fazer com que a MP Promoções realize por mais um ano o Itaquá Rodeio Fest na cidade, destaca a importância da eleição da Corte para o evento:

“As representantes eleitas vão simbolizar os valores e a cultura do nosso município e estarão em destaque durante toda a festa. É um momento de valorização do talento das jovens que aqui vivem e do orgulho de pertencerem à Itaquaquecetuba”.

Cinco dias de festa

O Itaquá Rodeio Fest 2025 será realizado entre 5 e 13 de setembro. A programação começa em 5/9 (sexta-feira), com shows de Zé Neto & Cristiano, e de Dennis DJ. No dia 6/9 (sábado), as atrações são Lauana Prado, e DJ Alok. Em 7//9 (domingo), se apresentam Gustavo Mioto, e Luan Santana. No dia 12/9 (sexta-feira), sobem ao palco Tatau, e Henrique & Juliano. O encerramento, em 13/9 (sábado), terá MC Kevinho, Gusttavo Lima, e Turma do Pagode. O evento também terá provas de montaria, válidas pela Liga Nacional de Rodeio.

Os ingressos já estão à venda no site oficial da festa (www.itaquarodeiofest.com.br). Os valores variam entre R$ 20 para pista e R$ 320 para camarote. A troca solidária de entradas por alimentos e recicláveis será realizada a partir de 1º/8 (sexta-feira).

Concurso Rainha e Princesas do Itaquá Rodeio Fest:

Inscrições:

Até 18/7 (6ª feira)

Final

22/8 (6ª feira)

Regulamento e ficha de inscrição

:https:/www.itaquaquecetuba.sp.gov.br/arquivos/Regulamento-Itaquaa-Rodeio-Fest-2025.pdf

Itaquá Rodeio Fest 2025

Quando: 5, 6, 7, 12 e 13 de setembro

Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355)

Programação musical:

5/9 – 6ª feira

Zé Neto & Cristiano / Dennis DJ

6/9 – Sábado

Lauana Prado / DJ Alok

7/9 – Domingo

Gustavo Mioto / Luan Santana

12/9 – 6ª feira

Tatau / Henrique & Juliano

13/9 – Sábado

MC Kevinho / Gusttavo Lima / Turma do Pagode

Ingressos:

www.itaquarodeiofest.com.br

VALORES:

Pista Solidária: a partir de R$ 20

Frontstage (Inteira): a partir de R$ 240

Camarote Intense Amigo (para duas pessoas): a partir de R$ 170

Camarote Intense: a partir de R$ 320

5/9: Zé Neto & Cristiano / Dennis DJ

1 litro de leite + 1 litro de óleo + 2 embalagens plásticas vazias

6/9: Lauana Prado / DJ Alok

2 pacotes de macarrão + 2 sachês de molho de tomate + 2 embalagens plásticas vazias

7/9: Gustavo Mioto / Luan Santana

1 kg de ração para cachorro ou gato + 2 embalagens plásticas vazias

12/9: Tatau / Henrique & Juliano

250g de café + 1 kg de açúcar + 2 embalagens plásticas vazias

13/9: MC Kevinho / Gusttavo Lima / Turma do Pagode

1 kg de arroz + 1 kg de feijão + 2 embalagens plásticas vazias

Pontos oficiais de troca: Itaquá Park Shopping, Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba, Praça Central (antigo museu), e sedes da Guarda Civil Municipal (GCM) do Caiubi e do Piratininga.