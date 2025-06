Homem armado invade academia em Lages e é baleado por policial penal após ferir funcionário

Na última terça-feira (25), um homem armado invadiu uma academia em Lages, na Serra de Santa Catarina, e atirou contra um funcionário do local após se envolver em uma briga. A ação foi contida por um policial penal que estava no estabelecimento fora do horário de serviço. O agente reagiu rapidamente e baleou o suspeito, impedindo que a situação se agravasse.

O ataque foi registrado por câmeras de segurança. Segundo a Polícia Militar, o funcionário foi atingido na perna, enquanto o agressor levou ao menos dois tiros disparados pelo policial penal. Ambos foram socorridos e encaminhados a um hospital da cidade. Até a manhã desta quarta-feira (26), não havia atualização sobre o estado de saúde dos feridos.

A Secretaria de Justiça e Reintegração Social (Sejuri) elogiou a conduta do policial penal, classificando a intervenção como “rápida e precisa”. Em nota, a pasta destacou o preparo técnico e o compromisso do servidor com a proteção da vida, mesmo fora de serviço.