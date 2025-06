Operação Narcos da GCM de Itaquá apreende mais de 500 porções de drogas e detém homem

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, na quinta-feira (26), a Operação Narcos, que resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de 527 porções de entorpecentes em dois bairros.

A primeira ação ocorreu no Jardim Nascente, onde as equipes encontraram drogas escondidas em uma viela. No total, foram apreendidas 91 porções de cocaína, 85 de maconha, 46 de haxixe, 45 de crack e 12 de skank, sendo 279 entorpecentes no total.

Na sequência, os agentes flagraram um homem comercializando drogas no Jardim Califórnia. Com ele haviam 108 porções de cocaína, 43 de maconha, 43 de crack, sete de haxixe, nove de skank e 38 de drogas K, totalizando 248 porções. Também foi apreendido R$ 169 em dinheiro e o suspeito detido foi encaminhado à delegacia.

“Quando combatemos o tráfico, estamos protegendo as famílias e os jovens. A GCM é uma aliada no enfrentamento à criminalidade e operações como essa mostram o quanto estamos avançando na segurança pública”, afirmou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

“Essa foi mais uma grande operação que teve estratégia e atuação firme nos bairros. Não é por acaso: estamos trabalhando com planejamento e integração”, concluiu o prefeito Eduardo Boigues