Trens da Linha 11 não circularão entre Guaianases e Ferraz de Vasconcelos neste domingo

Os passageiros que utilizam as linhas 11 e 12 da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas ao longo do sábado (26/7) e durante toda a operação no domingo (27/7), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Amanhã, a Linha 11-Coral, entre 11h e meia-noite, haverá operação assistida com intervalos diferentes das 11h às 19h, das 19h às 23h e das 23h à meia-noite. Entre 21h e meia-noite, os trens vão circular pela plataforma 1 nas estações Antonio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos. As obras são necessárias para reconstrução de via, execução de alívio de tensão, soldas, limpeza de faixa, descarga de brita e correção geométrica nos trilhos.

Já no domingo, o trecho entre as estações Guaianases e Ferraz de Vasconcelos estará interrompido. A estratégia está sendo adotada para reconstrução de via, soldas, limpeza de faixa e descarga de brita, além de serviços na rede aérea de energia.

O sistema Paese estará em operação para atender os passageiros no trecho interditado. Haverá distribuição de senhas para embarque nas estações Guaianases e Ferraz de Vasconcelos, assim o passageiro poderá voltar ao sistema de trilhos nestas três estações sem custos adicionais.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.