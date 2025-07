Criança em surto vandaliza supermercado no Rio

Na última segunda-feira (14), um menino protagonizou um surto dentro de um supermercado localizado em Bacaxá, distrito de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O episódio, registrado por clientes e funcionários, rapidamente viralizou nas redes sociais. As imagens mostram o garoto jogando diversos produtos no chão e ameaçando os funcionários do estabelecimento. O vídeo já ultrapassou seis milhões de visualizações.

Segundo relatos de moradores e pessoas próximas à família, o menino foi diagnosticado com Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), um distúrbio psiquiátrico que afeta crianças e adolescentes, caracterizado por comportamentos desafiadores, agressivos e hostis, especialmente direcionados a figuras de autoridade.

Este não foi o primeiro incidente envolvendo o menor. No mês anterior, ele foi flagrado agredindo uma comerciante em uma região movimentada da cidade. Na ocasião, o pai do garoto chegou a ser detido, mas foi liberado posteriormente. O Conselho Tutelar informou que, após o primeiro episódio, todas as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foram adotadas, e o caso passou a ser monitorado pelo Ministério Público e pelo Judiciário.

Nas redes sociais, o caso tem gerado intenso debate. Muitos usuários demonstraram preocupação com a situação da criança, destacando sinais de possível abandono ou negligência familiar. “A criança precisa de ajuda, não de julgamento”, comentou um internauta. “É um grito de socorro que ninguém está ouvindo”, apontou outro.

Até o momento, novas medidas em relação à criança e sua família não foram divulgadas oficialmente. O Conselho Tutelar e demais órgãos responsáveis continuam acompanhando o caso para garantir a proteção e o tratamento adequados ao menor.