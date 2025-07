Em Itaquá, 1ª fase do Agiliza SUS supera meta e realiza 36,9 mil atendimentos

Balanço foi divulgado nesta semana pela Secretaria de Saúde



A primeira fase do programa Agiliza SUS, lançado em fevereiro deste ano pela Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba, ultrapassou a meta inicial de 35 mil e chegou a 36.942 atendimentos realizados. O balanço foi divulgado nesta semana e reforça o empenho da administração em apresentar avanços e melhorias na saúde, com direcionamento para a redução na fila de espera por serviços especializados.



A ação, que é pioneira na região, mobilizou a rede municipal para ampliar o acesso a consultas, exames e pequenas cirurgias. Foram 9.315 consultas em especialidades como gastroenterologia, proctologia, ortopedia e dermatologia, 26.363 exames otimizados, com destaque para eletrocardiogramas, e 1.264 cirurgias de vasectomia, catarata e vascular.





Com a meta superada, o trabalho seguirá com força total para as próximas etapas. O secretário de Saúde e Assistência Social, Gabriel Rocha, destacou a importância do programa. “Sabíamos da demanda e da espera, então colocamos muito empenho, comprometimento e trabalho nessa ação. Ver o número de atendimentos ultrapassando a meta, mostra que a decisão foi certeira.”



“Fizemos o que era necessário para dar conta do que a população precisava. Não é só um número, é qualidade de vida. A saúde é nossa prioridade”, completou o prefeito Eduardo Boigues.