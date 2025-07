Frio começa a perder força e semana será de sol e temperaturas mais agradáveis

Após enfrentar sua tarde mais fria do ano, com máxima de apenas 13 °C, a cidade de São Paulo inicia a semana com um cenário mais ameno. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a segunda-feira (7) será marcada por tempo firme, com nevoeiro ao amanhecer e sol ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 10 °C e a máxima pode chegar a 20 °C, indicando uma elevação significativa em relação aos dias anteriores.

Apesar da melhora durante o dia, as madrugadas continuam frias e exigem atenção da população em situação de vulnerabilidade. A capital segue em estado de alerta para baixas temperaturas desde o dia 22 de junho, segundo a Defesa Civil Municipal.

Ainda de acordo com a previsão do CGE, a tendência é de estabilidade no tempo ao longo da semana. A partir de terça-feira (8), as temperaturas seguem em elevação gradual, com mínimas entre 11 °C e 13 °C, e máximas podendo atingir até 23 °C. O sol deve predominar, sempre acompanhado de névoa úmida no começo da manhã, fenômeno comum em períodos de transição térmica nesta época do ano. Não há expectativa de chuva nos próximos dias.

Tempo em Ferraz de Vasconcelos

Em Ferraz de Vasconcelos, os termômetros podem atingir 22ºC, a partir de terça-feira. No feriado estadual de 9 de julho, às temperaturas podem ter mínima de 9ºC pela manhã.