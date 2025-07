Estudante emociona ao surpreender mãe com notícia de bolsa de estudos

A estudante Sara de Almeida Feitosa, de 18 anos, natural de Divinópolis (TO), emocionou as redes sociais ao surpreender a mãe, Shirley de Almeida, com a notícia de que conseguiu uma bolsa de 100% para cursar fisioterapia em uma universidade particular de Palmas, por meio do Programa Universidade Para Todos (Prouni). O vídeo da surpresa, gravado no supermercado onde Shirley trabalha, ultrapassou 12 milhões de visualizações no TikTok.

O momento aconteceu em março deste ano. Com o rosto e os braços pintados com o nome do curso, Sara entrou correndo no mercado e abraçou a mãe, que se emocionou ao receber a notícia. Criada pela mãe e pelos avós, a jovem enfrentou uma série de dificuldades até conquistar a vaga, incluindo a morte do bisavô e a primeira tentativa frustrada na seleção do Prouni.

Após não ser aprovada na primeira chamada, o nome de Sara apareceu na segunda lista de selecionados. Ao invés de contar imediatamente, ela decidiu organizar a surpresa com a ajuda das primas. A publicação do vídeo, feita no dia 1º de março, também conquistou mais de 1,3 milhão de curtidas.

“Fico feliz com a repercussão, não pelos méritos, mas por mostrar que todos são capazes, independente da condição financeira”, disse a estudante. As aulas começaram semanas após os demais colegas, mas com o apoio de amigos, Sara se adaptou e segue determinada em seu sonho de se tornar fisioterapeuta.