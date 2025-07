Michelle Bolsonaro critica Lula e pede “bandeira do diálogo e da paz” após sanções dos EUA

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste sábado (12), durante discurso em um evento público no estado do Acre. Em tom enfático, Michelle leu uma carta aberta ao chefe do Executivo brasileiro, pedindo que ele “deixe o desejo de vingança de lado” e “hasteie a bandeira do diálogo e da paz” diante do agravamento das tensões diplomáticas com os Estados Unidos.

A manifestação ocorre após o ex-presidente americano Donald Trump anunciar a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, uma medida que gerou forte repercussão no cenário político e econômico do país.

“A imagem de um Brasil pacífico e de progresso está destruída porque você está se juntando a essas pessoas [terroristas e ditadores] e arrastando o Brasil para o buraco!”, declarou Michelle. Ela sugeriu que o tipo de sanção imposta pelos EUA normalmente se aplica a regimes autoritários e acusou Lula de seguir “ideologias doentias”.

Ao final do discurso, a ex-primeira-dama reforçou o apelo por pacificação: “O Brasil está assistindo e esperando um gesto de lucidez que realmente possa trazer paz ao nosso país. É hora de baixar as armas da provocação; cessar os tambores de ofensas e hastear a bandeira do diálogo e da paz”.

O Palácio do Planalto ainda não se manifestou oficialmente sobre a declaração de Michelle Bolsonaro.