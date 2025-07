Prefeitura de SP oferece mais de 3 mil vagas com salários de até R$ 4,8 mil

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), está com mais de 3 mil vagas de emprego abertas em áreas como comércio, serviços, construção civil, limpeza e saúde. Os salários variam de R$ 700 a R$ 4.847, e algumas oportunidades não exigem experiência prévia.

Os interessados devem se cadastrar até o dia 9 de julho no portal do Cate ou presencialmente em uma das 46 unidades espalhadas pela capital, com RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).

Entre as vagas, destacam-se posições para atendentes, com salários de até R$ 2.300, e para o setor de limpeza, que oferece 530 oportunidades com remuneração de até R$ 2.300. Para esses cargos, o nível de escolaridade exigido varia, e algumas vagas são abertas a iniciantes.

As maiores remunerações estão nas vagas para operador de escavadeiras (R$ 4.847) e serralheiro (R$ 4 mil), ambas exigindo experiência e escolaridade compatível.