Homem é detido após atacar ônibus com pedra em Guaianases, zona leste de SP

Um homem foi detido por um motorista de ônibus na manhã desta quinta-feira (10) após atacar um coletivo com uma pedra no bairro de Guaianases, na zona leste da capital paulista. O veículo estava estacionado no momento da ação e teve os vidros dianteiros quebrados. Ninguém ficou ferido.

De acordo com testemunhas, o agressor lançou uma pedra diretamente contra o banco do motorista. O objeto atravessou o para-brisa e foi contido por uma barra de proteção instalada no interior do veículo. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o homem é imobilizado por outro motorista que presenciou o ataque e o conteve na calçada.

Após a ação, o ônibus ficou com o interior tomado por estilhaços de vidro, mas o condutor que seria o alvo do ataque não sofreu ferimentos. O suspeito foi entregue à Polícia Militar e encaminhado para a delegacia da região, onde o caso será investigado.

Em nota, a SPTrans, responsável pela gestão do transporte público por ônibus na cidade de São Paulo, repudiou o ato de vandalismo e destacou a gravidade desse tipo de ocorrência. Segundo a entidade, desde o dia 12 de junho, ao menos 339 ônibus do sistema municipal foram alvos de depredação.

“A SPTrans reforça a importância de coibir atos violentos que colocam em risco a integridade de passageiros e trabalhadores do sistema”, declarou o órgão.

A motivação do ataque ainda é desconhecida. O caso será apurado pelas autoridades locais.