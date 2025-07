Polícia Militar prende quadrilha especializada em roubo de veículos em Ferraz de Vasconcelos

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira (23), uma quadrilha especializada em roubo de veículos no bairro Jardim Júlio de Carvalho, em Ferraz de Vasconcelos. A ação ocorreu na Rua Gáspar Ricardo, nas proximidades da Estação Antônio Gianetti Neto.

Segundo informações do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), os suspeitos chegaram ao local por volta das 8h47 a bordo de um Corsa branco. O grupo parou no meio da avenida e passou a observar um Onix preto estacionado. Após uma breve retirada da área, às 9h dois indivíduos retornaram, aproximaram-se do veículo e iniciaram o processo de ignição. Às 9h04, o Onix foi levado em direção ao centro da cidade, acompanhado pelo Corsa branco, que funcionava como “cavalo” — termo utilizado para designar o carro de apoio usado em ações criminosas para cobertura ou fuga.

A quadrilha foi localizada e presa por uma equipe da Base Comunitária da 3ª Companhia do 32º BPM/M. O veículo roubado foi recuperado e devolvido ao proprietário.

A Secretaria de Segurança Urbana de Ferraz de Vasconcelos destacou a importância do trabalho conjunto entre as forças de segurança e o sistema de video-monitoramento do programa Monitora Ferraz, que auxiliou na identificação dos suspeitos.

A população pode colaborar denunciando atividades suspeitas pelos telefones da Guarda Civil Municipal (11) 4679-4334 ou pelo 190, da Polícia Militar.