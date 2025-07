Santa Isabel celebra seus 193 anos com desfile cívico repleto de emoção, cultura e união

A manhã deste domingo (06) foi marcada por emoção e celebração em Santa Isabel, com o tradicional desfile cívico em homenagem aos 193 anos de emancipação político-administrativa da cidade. A Avenida República foi tomada pelo público que acompanhou apresentações culturais, esportivas e institucionais que exaltaram o orgulho de ser isabelense.

As escolas municipais e particulares participaram com alas que encantaram os presentes. Uma das grandes novidades deste ano foi a presença dos alunos que estão aprendendo música e participando de aulas coreografadas, atividades que agora fazem parte da rotina escolar. Ao longo do tempo, esses jovens poderão se interessar e integrar também a Orquestra da cidade, que vem expandindo seu alcance e inspirando novos talentos.

Outro momento emocionante foi o lançamento oficial do Coral Isabelense, que interpretou com maestria o Hino Nacional e o Hino de Santa Isabel, emocionando todos os presentes.

O tema das escolas neste ano foi Ubuntu, filosofia africana que valoriza a união e a coletividade — “eu sou porque nós somos” — reforçando a importância da comunidade e da solidariedade.

Rainha, princesa e madrinha do Rodeio 2025 desfilaram com elegância, acompanhadas por motoclubes da região, instituições religiosas, grupos da melhor idade e atletas que levaram ao público os títulos conquistados em diversas modalidades.

O tradicional grupo de São Gonçalo manteve viva a cultura local com cantos e danças, assim como o grupo de danças de passinhos, que trouxe energia e ritmo ao evento. Pela primeira vez, skatistas da cidade também integraram o desfile, mostrando a diversidade e a força da juventude isabelense.

Com beleza, emoção e representatividade, o desfile de 2025 foi um marco na programação de aniversário da cidade, reafirmando o amor de cada cidadão por Santa Isabel.