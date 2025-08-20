Briga generalizada por vaga de estacionamento termina em atropelamento na Zona Leste de SP

Dois casais se envolveram em uma confusão violenta na tarde de domingo (17), no bairro Carrão, Zona Leste de São Paulo, após um carro estacionar na frente da entrada de um condomínio.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o dono de um Tiggo tentou cobrar o motorista de um Polo que bloqueava a passagem. A discussão evoluiu quando a namorada do motorista do Polo agrediu o homem com uma mochila. A esposa dele reagiu e as duas mulheres passaram a se agredir, sendo separadas por pessoas que estavam na rua.

Na sequência, o casal do Tiggo tentou deixar o local, mas a mulher do Polo se jogou na frente do veículo e acabou sendo carregada por alguns metros, até ser retirada por terceiros.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como lesão corporal, dano e atropelamento no 31° DP (Vila Carrão). Todos os envolvidos foram ouvidos e orientados sobre o prazo de representação criminal.