Youtuber Felca rejeita convite de Hugo Motta, mas pode ser ouvido em audiência na Câmara

O youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, recusou um convite do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para participar de um debate no Congresso sobre políticas de proteção às crianças nas redes sociais.

O convite foi feito após a repercussão de um vídeo publicado por Felca sobre a “adultização” de crianças e adolescentes. Segundo fontes ligadas ao parlamentar, o influenciador alegou que não gostaria de ter seu nome vinculado a partidos ou a disputas políticas.

Apesar da recusa inicial, Felca pode acabar sendo chamado oficialmente. A Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência aprovou, na última terça-feira (19), um requerimento apresentado pelo deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP) para que o youtuber seja ouvido em audiência pública na Câmara.

A data da audiência ainda não foi definida. Quando for marcada, os nomes indicados, como o de Felca, receberão convite formal e poderão optar por comparecer ou não.

Informações do portal Metrópoles.