Donos da Camisaria Colombo são alvos de operação da Polícia Civil por fraude milionária

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta quinta-feira (21), a Operação Fractal, que mira um esquema de fraude bancária e ocultação de patrimônio. Entre os alvos estão os donos da Camisaria Colombo, os irmãos Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf.

Foram expedidos quatro mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão em São Paulo, Birigui, Avaré e Brasília.

De acordo com a investigação, o grupo explorava falhas no sistema bancário para criar créditos inexistentes e movimentar os valores de forma pulverizada em diferentes contas. Parte expressiva dos recursos teria sido centralizada em uma única empresa.

A operação teve início em dezembro de 2023, após denúncia de uma instituição financeira. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), além de ocultar patrimônio durante um processo de recuperação judicial, o esquema também teria causado prejuízo a credores e ao sistema financeiro nacional.

Outras pessoas que teriam recebido parte dos valores também são investigadas.

Informações do portal Metrópoles.

