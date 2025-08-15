Homem é preso por agredir e arrastar companheira pelos cabelos em posto de combustíveis em Jales

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (13) suspeito de agredir a companheira, de 47 anos, e arrastá-la pelos cabelos em um posto de combustíveis no Centro de Jales, interior de São Paulo.

O episódio foi registrado por pessoas que estavam no local. Nas imagens, é possível ver Márcio Leandro Botelho dando diversos tapas no rosto da vítima e arrastando-a pelo chão, enquanto testemunhas não interferiam para impedir as agressões.

Segundo a Polícia Militar, os frentistas informaram que o homem deixou o posto carregando a vítima nas costas. O casal foi localizado pelos policiais na residência deles. De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes ouviram uma discussão e foram atendidos pelas filhas da vítima, que relataram que a mãe estava embriagada.

A mulher apresentava ferimentos no joelho, rosto e cotovelo, mas recusou atendimento médico. O agressor foi levado à delegacia, e as filhas da vítima foram atendidas pelo Conselho Tutelar.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal e violência doméstica.