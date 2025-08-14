Brasil é consagrado a São Miguel Arcanjo em sessão solene no Congresso Nacional

O Congresso Nacional recebeu, nesta terça-feira (12), a imagem peregrina oficial de São Miguel Arcanjo, vinda do Monte Gargano, na Itália — local tradicionalmente associado às aparições do arcanjo desde os primeiros séculos do cristianismo. Durante a solenidade, o Brasil foi consagrado à proteção e intercessão de São Miguel e a imagem foi coroada como “comandante espiritual da nação brasileira”.

A celebração foi solicitada pela deputada federal Simone Marquetto (MDB-SP) e contou com a presença do bispo de Piracicaba (SP), dom Devair Araújo Fonseca, além de religiosas do Instituto Hesed e do padre Emanuel Maria, responsáveis por trazer a estátua ao país. A peregrinação da imagem teve início em 26 de julho, em Santa Bárbara d’Oeste (SP), e passará por cidades de todas as regiões do Brasil.

Durante o discurso, Marquetto ressaltou a importância espiritual do ato. “A presença da imagem vinda do Monte Gargano não é apenas uma visita, mas um sinal do céu para o nosso povo e um chamado à responsabilidade espiritual e moral do país”, afirmou. Ela destacou ainda que “nenhuma autoridade é maior do que a de Deus” e pediu que a “espada de São Miguel defenda a verdade e inspire os justos”.

Dom Devair, por sua vez, consagrou oficialmente o Brasil ao arcanjo, pedindo proteção contra “a divisão, a violência e a mentira” e declarando que “nenhum projeto contrário ao Reino de Deus prospere nesta nação”.

A irmã Maria Raquel, do Instituto Hesed, lembrou que o ato faz parte do movimento “A Grande Reconquista”, que busca incentivar o retorno do país aos fundamentos espirituais cristãos. “Este é um grito de fé que deve chegar ao coração de cada brasileiro, lembrando que toda autoridade deve servir ao bem comum e à verdade”, disse.