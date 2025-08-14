Search
Close this search box.

Hytalo Santos aparece em culto evangélico após operação policial

O influenciador e youtuber Hytalo Santos, investigado por crimes como suposta exploração infantil, foi visto nessa quarta-feira (13) participando de um culto em uma igreja evangélica.

Em vídeo que circula nas redes sociais, o criador de conteúdo aparece chorando enquanto recebe orações de uma pastora, cercado por fiéis que intercediam por sua vida.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Hytalo teria viajado para Igaratá, no interior de São Paulo, depois que sua residência, localizada em João Pessoa (PB), foi alvo de uma operação de busca e apreensão.

A ação policial ocorreu na semana passada, em meio às investigações que apuram denúncias contra o influenciador. Até o momento, Hytalo não se pronunciou publicamente sobre o caso.

Mais lidas

Veja também

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

Categorias

Fique atualizado!

Receba as atualizações diretamente na sua caixa de entrada e não perca nenhuma notícia importante.

*Seus dados estão seguros

© 2025 TV Cenário. Todos os direitos reservados.

Facebook Instagram Youtube