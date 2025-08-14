Hytalo Santos aparece em culto evangélico após operação policial

O influenciador e youtuber Hytalo Santos, investigado por crimes como suposta exploração infantil, foi visto nessa quarta-feira (13) participando de um culto em uma igreja evangélica.
Em vídeo que circula nas redes sociais, o criador de conteúdo aparece chorando enquanto recebe orações de uma pastora, cercado por fiéis que intercediam por sua vida.
De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Hytalo teria viajado para Igaratá, no interior de São Paulo, depois que sua residência, localizada em João Pessoa (PB), foi alvo de uma operação de busca e apreensão.
A ação policial ocorreu na semana passada, em meio às investigações que apuram denúncias contra o influenciador. Até o momento, Hytalo não se pronunciou publicamente sobre o caso.