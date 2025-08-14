PF afasta prefeito de São Bernardo do Campo por suspeita de corrupção; vice assume

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo por um ano nesta quinta-feira (14) após operação da Polícia Federal que apura um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na administração municipal. A decisão judicial também impôs uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana, proibição de contato com investigados e de deixar a cidade sem autorização.

A vice-prefeita, Jéssica Cormick (Avante), de 38 anos, sargento da Polícia Militar e estreante na política, assumiu o comando do município.

A operação, batizada de Estafeta, prendeu o empresário Edmilson Carvalho, sócio de uma empresa contratada pela prefeitura, e o servidor Antonio Rene da Silva, diretor da Secretaria de Coordenação Governamental. Na casa do empresário, foram apreendidos R$ 400 mil. Ao todo, cerca de R$ 1,6 milhão foi recolhido nesta quinta.

A investigação teve início no mês passado, após a PF encontrar quase R$ 14 milhões (incluindo parte em dólares) com o servidor Paulo Iran, apontado como operador financeiro de Lima e atualmente foragido. Segundo a PF, ele pagava contas do prefeito, da esposa e da filha.

No total, a Justiça autorizou 20 mandados de busca e apreensão, além de quebras de sigilo bancário e fiscal, em São Bernardo, São Paulo, Santo André, Mauá e Diadema. Os investigados podem responder por organização criminosa, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro.

O encontro que reuniria nesta manhã prefeitos do ABC Paulista com Ricardo Nunes (MDB), em Santo André, foi cancelado após a divulgação da operação. A Prefeitura de São Bernardo e as defesas dos investigados ainda não se manifestaram.