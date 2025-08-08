Itaquaquecetuba-SP é a cidade do Alto Tietê que mais gerou empregos em 2025

Levantamento do Caged mostra que município de 500 mil habitantes abriu 1.447 postos de trabalho no primeiro semestre deste ano; no total, foram 18.238 admissões ante 16.791 demissões no período

Itaquaquecetuba-SP é líder em geração de empregos no Alto Tietê. De acordo com levantamento divulgado nessa segunda-feira (4/8) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o município de 500 mil habitantes fechou o primeiro semestre deste ano com saldo positivo de 1.447 postos de trabalho. Para o prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PL), os números refletem o Desenvolvimento Econômico em alta e o mercado local aquecido aliados à uma política de fomento a novos negócios e à expansão dos já em operação na cidade.

De acordo com os mais recentes dados do Caged, no âmbito regional, Itaquaquecetuba teve desempenho superior a todos os outros municípios do Alto Tietê. Entre janeiro e junho de 2025, foram 18.238 admissões de trabalhadores, ante 16.791 desligamentos, levando o município a um saldo de 1.447 vagas preenchidas.

Ainda segundo o estudo, somente em junho, Itaquá registrou saldo de 257 postos com carteira assinada, resultado da abertura de 2.828 oportunidades de emprego ante o fechamento de 2.571.

Mogi das Cruzes-SP aparece em segundo lugar no ranking regional com saldo de 1.235 vagas no acumulado do primeiro semestre. Na sequência, mas em distância considerável à primeira colocação, estão Suzano-SP (764) e Ferraz de Vasconcelos-SP (659). Logo atrás, vem Arujá-SP (435), Guararema-SP (171), Biritiba Mirim-SP (72) e Salesópolis-SP (38).

Com saldo negativo, ou seja, mais demissões do que abertura de novas vagas, estão Poá-SP (-974) e Santa Isabel-SP (-99).

Reeleito com 92,9% dos votos válidos, em 2024, sendo o prefeito mais bem votado do Brasil entre colégios eleitorais de segundo turno, Boigues afirma que os investimentos em Infraestrutura (iluminação, asfalto, manutenção) e em Segurança Pública e uma política voltada à atração de mais negócios surtiram efeito na cidade que comanda pelo segundo mandato consecutivo:

“Quando a gente reestrutura o município, oferece uma logística que atende às empresas, investe em pavimentação, em expansão do saneamento básico e na iluminação, oferecemos, consequentemente, condições mais atrativas para a abertura e a expansão de empresas e de prestadoras de serviço. Logo, vagas de emprego são abertas e há a inserção de mais trabalhadores no mercado. É o giro da economia local, ao passo em que se eleva a renda e a qualidade de vida de nossa gente”, comemora o prefeito de Itaquá.

Ranking

As ações de gestão colocadas em prática por Boigues, nos últimos anos, também garantiram à Itaquaquecetuba destaque estadual em empregabilidade. Em estudo divulgado no início de julho deste ano pelo Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), o município alcançou o 29º lugar no ranking em geração de postos de trabalho – entre 644 cidades paulistas (a capital, São Paulo, não entrou no estudo).

O levantamento apontou que, entre junho de 2024 e maio de 2025, foram 35.195 admissões contra 32.808 desligamentos em Itaquá, resultando num saldo de 2.387 vagas.