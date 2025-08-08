Renatinho faz indicação para reforma de quadras e cobra entrega deobras já concluídas

Com a aprovação do terceiro empréstimo solicitado pela Prefeitura de Ferraz de
Vasconcelos, o vereador Renatinho Se Ligue (sem partido) cobra celeridade da reforma
das quadras esportivas da cidade.
O empréstimo total aprovado foi de R$ 71 milhões, dos quais R$ 4 milhões estão
destinados exclusivamente para a reforma das quadras esportivas. O vereador votou
contra o projeto, alegando má execução dos valores nos empréstimos anteriores.
Segundo ele,
“não basta aprovar recursos, é preciso garantir que eles sejam bem aplicados,
com obras que realmente cheguem a quem mais precisa”.
Mesmo com o voto contrário, Renatinho destacou que, uma vez aprovado o projeto, cabe à
Câmara fiscalizar a aplicação dos recursos, buscando maior transparência e efetividade.
Para isso, o mandato realizou visitas em campo, mapeando as necessidades da população
e protocolou ofícios indicando a reforma de 16 quadras públicas. As indicações foram
aprovadas por unanimidade na sessão do dia 5 de agosto de 2025.
“Não basta fazer, tem que fazer bem feito. A gente indicou, vai acompanhar de
perto e fiscalizar cada etapa”, afirmou o vereador.
Quadras indicadas para reforma:
● Andradas – Rua dos Andradas, Sítio Paredão
● Cosmos – Rua Bruno Altafim, Vila Corrêa
● 9 de Julho – Rua Nove de Julho, Nove de Julho
● Vila São Paulo – Rua Mariana da Junqueira, Vila São Paulo
● CDHU 1 – Rua Américo Trufelli, Parque São Francisco
● Raspadão – Rua Expedito da Silva, Jardim Castelo Branco
● Primavera – Rua Benedito Souza Leite, Jardim Primavera
● Dema – Rua Pedro Leite, Vila Andeyara
● Vila Mariana – Marginal Direita, Vila Mariana
● São Lázaro – Rua São Lázaro, São Lázaro
● Anchieta – Rua Albertina, Jardim São João
● Abolição – Rua Armada Cabralina, Jardim Franganiello
● Ringue – Rua Aimorés, Vila Santo Antônio
● Luiz Mauro – Rua Luiz Sandrini, Jardim Luiz Mauro
● Lírios – Largo Eng. José Castiglione, Vila Santa Margarida
● CDHU 2 – Rua Américo Trufelli, Parque São Francisco
Quadras já reformadas com recursos anteriores, mas ainda não
entregues:
● Margarida – Rua Manoel de Abreu, Vila Santa Margarida
● Jamil – Av. Gov. Jânio Quadros, Vila Jamil
● Arbame – Rua Djalma Lírio do Nascimento, Vila Arbame
Renatinho também cobra a entrega imediata dessas três quadras já reformadas, que
seguem fechadas à população mesmo após a conclusão das obras. “A comunidade
aguarda a reabertura desses espaços, que são importantes para o lazer, o esporte e a
convivência nos bairros”, reforçou.
“É dinheiro público. É dever da gente garantir que seja bem aplicado e beneficie
quem vive e constrói a cidade todos os dias”, concluiu o vereador.
Ele afirma que continuará fiscalizando todo o processo, desde a liberação dos recursos
até a entrega final das reformas, exigindo planejamento, qualidade e responsabilidade na
aplicação dos recursos públicos.