Renatinho faz indicação para reforma de quadras e cobra entrega deobras já concluídas



Com a aprovação do terceiro empréstimo solicitado pela Prefeitura de Ferraz de

Vasconcelos, o vereador Renatinho Se Ligue (sem partido) cobra celeridade da reforma

das quadras esportivas da cidade.

O empréstimo total aprovado foi de R$ 71 milhões, dos quais R$ 4 milhões estão

destinados exclusivamente para a reforma das quadras esportivas. O vereador votou

contra o projeto, alegando má execução dos valores nos empréstimos anteriores.

Segundo ele,

“não basta aprovar recursos, é preciso garantir que eles sejam bem aplicados,

com obras que realmente cheguem a quem mais precisa”.



Mesmo com o voto contrário, Renatinho destacou que, uma vez aprovado o projeto, cabe à

Câmara fiscalizar a aplicação dos recursos, buscando maior transparência e efetividade.

Para isso, o mandato realizou visitas em campo, mapeando as necessidades da população

e protocolou ofícios indicando a reforma de 16 quadras públicas. As indicações foram

aprovadas por unanimidade na sessão do dia 5 de agosto de 2025.



“Não basta fazer, tem que fazer bem feito. A gente indicou, vai acompanhar de

perto e fiscalizar cada etapa”, afirmou o vereador.





Quadras indicadas para reforma:

● Andradas – Rua dos Andradas, Sítio Paredão

● Cosmos – Rua Bruno Altafim, Vila Corrêa

● 9 de Julho – Rua Nove de Julho, Nove de Julho

● Vila São Paulo – Rua Mariana da Junqueira, Vila São Paulo

● CDHU 1 – Rua Américo Trufelli, Parque São Francisco

● Raspadão – Rua Expedito da Silva, Jardim Castelo Branco

● Primavera – Rua Benedito Souza Leite, Jardim Primavera

● Dema – Rua Pedro Leite, Vila Andeyara

● Vila Mariana – Marginal Direita, Vila Mariana

● São Lázaro – Rua São Lázaro, São Lázaro

● Anchieta – Rua Albertina, Jardim São João

● Abolição – Rua Armada Cabralina, Jardim Franganiello

● Ringue – Rua Aimorés, Vila Santo Antônio

● Luiz Mauro – Rua Luiz Sandrini, Jardim Luiz Mauro

● Lírios – Largo Eng. José Castiglione, Vila Santa Margarida

● CDHU 2 – Rua Américo Trufelli, Parque São Francisco



Quadras já reformadas com recursos anteriores, mas ainda não

entregues:



● Margarida – Rua Manoel de Abreu, Vila Santa Margarida

● Jamil – Av. Gov. Jânio Quadros, Vila Jamil

● Arbame – Rua Djalma Lírio do Nascimento, Vila Arbame



Renatinho também cobra a entrega imediata dessas três quadras já reformadas, que

seguem fechadas à população mesmo após a conclusão das obras. “A comunidade

aguarda a reabertura desses espaços, que são importantes para o lazer, o esporte e a

convivência nos bairros”, reforçou.

“É dinheiro público. É dever da gente garantir que seja bem aplicado e beneficie

quem vive e constrói a cidade todos os dias”, concluiu o vereador.



Ele afirma que continuará fiscalizando todo o processo, desde a liberação dos recursos

até a entrega final das reformas, exigindo planejamento, qualidade e responsabilidade na

aplicação dos recursos públicos.