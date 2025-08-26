Poá recebe abertura da Copa das Comunidades 2025 com congresso técnico e sorteio de grupos

Evento contou com a presença do prefeito Saulo Souza e reuniu autoridades, patrocinadores e representantes das 64 equipes que disputarão o torneio regional de futebol amador

A abertura oficial da Copa das Comunidades 2025 reuniu emoção, união e incentivo ao futebol amador na noite desta quinta-feira (21), durante o congresso técnico realizado na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, em Poá. Com a presença do prefeito Saulo Souza e representantes dos 64 times participantes, o evento marcou o pontapé inicial da maior competição de futebol de várzea na região, que segue até 8 de novembro.



O evento definiu os grupos e confrontos da primeira fase do torneio, que terá 16 representantes de Poá, além de equipes de Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba. O jogo de abertura também será em Poá, no dia 6 de setembro, às 10 horas, no campo da Associação Atlética Poaense. Mais de 1.900 atletas devem entrar em campo ao longo da competição, reforçando a tradição do futebol de várzea e fortalecendo a cultura esportiva da região. O sorteio das chaves foi transmitido ao vivo e o vídeo está disponível no canal “Várzea ao Vivo”, no YouTube.



A Copa das Comunidades é patrocinada pela concessionária EDP, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Alto Tietê, por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. A iniciativa tem como objetivo promover integração entre diferentes gerações e contextos sociais, estimulando a convivência pacífica e ampliando laços comunitários. A organização técnica é da JW KSports e da ONG Determinados, em parceria com as secretarias de Esportes dos quatro municípios.



Durante o evento, o prefeito de Poá, Saulo Souza, destacou o papel do torneio como instrumento de união e transformação social. “Hoje é uma noite de celebração. Quero, em nome de toda a população poaense, receber todos aqueles que vêm de outras cidades da nossa região para esse momento de valorização do esporte. Quando a gente pensa em futebol, nós pensamos em alegria, energia, união e qualidade de vida. Cada um dos 64 times aqui representados se tornou uma verdadeira família, que carrega histórias e propósitos. Essa Copa vai frutificar muitos resultados e mostrar que o futebol impacta diretamente também a vida de crianças e jovens, que se espelham nesses jogadores”, afirmou.



O secretário de Esportes de Poá, Diogo Ferreira, ressaltou a importância de a cidade sediar o congresso técnico da primeira edição da Copa das Comunidades. “É gratificante ver Poá como cidades-sede dessa cerimônia. Com expectativa de grande mobilização esportiva e social, a Copa das Comunidades 2025 deve se consolidar como uma das principais competições de futebol amador do Alto Tietê, reforçando o papel do esporte como ferramenta de integração regional.”



Representando a concessionária patrocinadora, o diretor da EDP em São Paulo, Marcos Campos, destacou o papel transformador do esporte. “É muito importante a empresa estar próxima da comunidade, e nada melhor do que por meio do esporte. Ele tira as pessoas do que não é bom e foca em uma competição saudável. Queremos ver muito fair play, muito jogo bom, e tenho certeza de que essa competição será um grande sucesso. Realmente, um show de bola”, disse.



Além de dirigentes das equipes participantes, o congresso contou com a presença de vereadores de Poá e Ferraz, de secretários municipais das cidades participantes, do organizador da Copa das Comunidades, Alex Souza, e dos secretários de Esportes das cidades envolvidas: Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho (Suzano), José Batista de Souza (Ferraz de Vasconcelos) e Fabiano Oliveira Novais (Itaquaquecetuba). Também participaram do evento o diretor do Instituto EDP, Paulo Ramacelli, o representante do vereador Silvão Leite, Toninho Mitras, o presidente da ONG Determinados, Juciel Henrique, e o diretor da Atlético Consultoria, Rafael Ginez.