Valdemar Costa Neto compara Bolsonaro a Che Guevara ao falar de transferência de votos para 2026

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, comparou nesta segunda-feira (25) Jair Bolsonaro ao líder revolucionário Che Guevara, ao destacar o potencial de transferência de votos do ex-presidente nas eleições de 2026. A declaração foi feita durante debate do grupo Esfera Brasil, em São Paulo, que reuniu lideranças da direita.

Segundo Costa Neto, os processos judiciais contra Bolsonaro — hoje inelegível por oito anos e em prisão domiciliar — estariam reforçando sua imagem política. “É inacreditável a força de transferência de votos do Bolsonaro. Estão fazendo com que ele vire um Che Guevara”, afirmou. O dirigente ainda negou que o ex-presidente tenha planejado o 8 de janeiro ou a morte do ministro Alexandre de Moraes.

Apesar da inelegibilidade, Valdemar disse acreditar que Bolsonaro ainda pode disputar a Presidência em 2026. Caso contrário, segundo ele, o ex-presidente indicará candidatos a presidente e vice pelo PL.