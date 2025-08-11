Policial Militar de folga salva bebê engasgada em Minas Gerais

Um policial militar salvou a vida de uma bebê de apenas quatro meses que estava engasgada e sem conseguir respirar, na última sexta-feira (1º), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A ação heroica foi registrada por câmeras de segurança no bairro Bom Pastor.

De acordo com a Polícia Militar, o cabo Lucas Costa Neto, do 23º Batalhão da PM, aguardava o elevador em um prédio residencial quando foi surpreendido por duas mulheres em desespero saindo de um apartamento. Uma delas carregava a criança no colo, que apresentava sinais evidentes de asfixia.

Com rapidez e técnica, o militar pegou a bebê nos braços e realizou manobras de primeiros socorros para desobstruir as vias aéreas da criança. As imagens mostram o momento em que o cabo Lucas aplica a manobra de Heimlich, técnica usada em casos de engasgo. Poucos segundos depois, a bebê volta a respirar.

Após o socorro, o policial soube que a menina é filha do tenente Feliciano, comandante do Pelotão da Polícia Militar de Carmo do Cajuru, cidade vizinha. A criança se recuperou bem e não apresentou complicações após o episódio.

A ação do cabo Lucas foi elogiada pela corporação e por familiares da criança, que destacaram a importância do conhecimento em primeiros socorros, especialmente em situações de emergência.