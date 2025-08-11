Idoso é abandonado na calçada no Centro de São Luís do Maranhão

Câmeras de segurança registraram, na manhã de sexta-feira (8), o momento em que um idoso foi abandonado na calçada de um estabelecimento em São Luís do Maranhão.

Nas imagens, uma caminhonete estaciona e um homem retira o idoso do veículo, deixando-o no local antes de ir embora. O dono do estabelecimento acionou a Polícia Militar e o SAMU, que encontraram a vítima desorientada, com dificuldades para caminhar e possíveis sinais de demência.

O idoso recebeu atendimento médico e foi encaminhado a um abrigo. Segundo a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, o caso foi acompanhado pelo Centro de Referência Especializado para População de Rua, que providenciou o acolhimento institucional.