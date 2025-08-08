Splendore Moda Social lança promoções imperdíveis para o Dia dos Pais em Ferraz de Vasconcelos

Se você está procurando estilo e ótimos preços para presentear no Dia dos Pais, a Splendore Moda Social preparou ofertas incríveis que você.

Confira algumas das promoções especiais:

Gravatas de R$ 35,00 por apenas R$ 25,00 ou 2 unidades por R$ 40,00

Ternos a partir de R$ 250,00 em diversas cores e tamanhos à pronta entrega

Kit Especial de Dia dos Pais: camisa, gravata, terno e cinto por apenas R$ 380,00

Ternos polos a partir de R$ 49,99

Cintos a partir de R$ 35,00

Camisa social selecionada por apenas R$ 99,99 até o Dia dos Pais

Além disso, a loja aceita cartões de crédito, com possibilidade de parcelamento do kit em até 2x, e demais compras em até 6x sem juros.

Atendimento personalizado

Fale diretamente com Ewerton ou Luana, que estão prontos para te atender com simpatia e agilidade, de segunda a sábado das 9h30 às 19h30, e aos domingos das 9h30 às 13h.

Endereço: Avenida Brasil, 1165 – Ferraz de Vasconcelos

Contatos:

WhatsApp: (11) 98376-4888

Telefone fixo: 4674-0556

📸 Instagram: @splendoore