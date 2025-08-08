Search
Close this search box.

Splendore Moda Social lança promoções imperdíveis para o Dia dos Pais em Ferraz de Vasconcelos

Se você está procurando estilo e ótimos preços para presentear no Dia dos Pais, a Splendore Moda Social preparou ofertas incríveis que você.

Confira algumas das promoções especiais:

  • Gravatas de R$ 35,00 por apenas R$ 25,00 ou 2 unidades por R$ 40,00
  • Ternos a partir de R$ 250,00 em diversas cores e tamanhos à pronta entrega
  • Kit Especial de Dia dos Pais: camisa, gravata, terno e cinto por apenas R$ 380,00
  • Ternos polos a partir de R$ 49,99
  • Cintos a partir de R$ 35,00
  • Camisa social selecionada por apenas R$ 99,99 até o Dia dos Pais

Além disso, a loja aceita cartões de crédito, com possibilidade de parcelamento do kit em até 2x, e demais compras em até 6x sem juros.

Atendimento personalizado

Fale diretamente com Ewerton ou Luana, que estão prontos para te atender com simpatia e agilidade, de segunda a sábado das 9h30 às 19h30, e aos domingos das 9h30 às 13h.

Endereço: Avenida Brasil, 1165 – Ferraz de Vasconcelos

Contatos:
WhatsApp: (11) 98376-4888
Telefone fixo: 4674-0556
📸 Instagram: @splendoore

Mais lidas

Veja também

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

Categorias

Fique atualizado!

Receba as atualizações diretamente na sua caixa de entrada e não perca nenhuma notícia importante.

*Seus dados estão seguros

© 2025 TV Cenário. Todos os direitos reservados.

Facebook Instagram Youtube