Santa Isabel fortalece o incentivo à leitura com doação de kits interativos do SESI

A Educação segue sendo prioridade em Santa Isabel, e as parcerias têm feito a diferença nesse compromisso com o futuro das crianças. A rede municipal recebeu a doação de mais de 1.700 kits de livros interativos do projeto “Malas Portam”, voltados para alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.

A iniciativa é promovida pelo SESI, por meio do programa Ler para Crescer, e integra o projeto SESI Para Todos, que tem como objetivo despertar o gosto pela leitura em mais de 600 mil alunos dos municípios participantes do PAR (Programa Alfabetização Responsável).

Os livros contam com tecnologia interativa, como QR Codes que direcionam os estudantes para jogos, músicas, atividades e outros conteúdos complementares. Para reforçar o uso dos materiais em sala de aula, os professores também receberam sequências didáticas elaboradas pelo SESI, com propostas pedagógicas que ampliam o trabalho de leitura.

A equipe técnica pedagógica da Secretaria Municipal de Educação participou ainda de um workshop no SESI de Mogi das Cruzes, onde foram abordadas estratégias para o incentivo à leitura e sua importância no desenvolvimento do comportamento leitor.

A leitura é uma das ferramentas mais poderosas para o crescimento intelectual, emocional e social de crianças e jovens. Ao promover esse hábito desde os primeiros anos escolares, Santa Isabel reafirma seu compromisso com uma educação transformadora, que abre portas para um futuro com mais oportunidades, autonomia e sonhos realizados.