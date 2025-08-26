Recém-nascida é abandonada em igreja de Suzano

Uma recém-nascida foi encontrada abandonada na manhã desta segunda-feira (25) na Igreja Matriz da Paróquia São Sebastião, na Praça João Pessoa, em Suzano, na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a bebê foi deixada no local pela própria mãe, de 39 anos, que está sendo investigada pela Polícia Civil por abandono de incapaz.

De acordo com a SSP, a criança recebeu os primeiros cuidados no interior da igreja, como alimentação, banho e demais necessidades básicas, antes da chegada do Conselho Tutelar. O caso foi registrado na Delegacia de Suzano.

A Prefeitura de Suzano informou que, após os procedimentos iniciais, a bebê foi entregue a familiares que residem em Itaquaquecetuba. A administração municipal destacou que, apesar de identificada, a mãe não retornou para sua residência.

As autoridades seguem acompanhando o caso e todas as medidas protetivas foram aplicadas para garantir o bem-estar da criança.