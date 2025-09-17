Search
Bolsonaro passa por exames após internação e apresenta melhora parcial

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado em um hospital na tarde dessa terça-feira (16), teve uma “melhora parcial” no quadro após hidratação, mas permanece com anemia e alterações da função renal, segundo o boletim médico divulgado nesta quarta (17).

Bolsonaro “chegou na emergência do hospital desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial. Foram realizados exames laboratoriais e de imagem para investigação diagnostica”, diz o texto, divulgado pela família. O ex-presidente também realizou uma ressonância magnética do crânio para elucidação de quadro de tontura recorrente, que não mostrou alterações agudas.

