Prefeitura dá início ao ‘Smart Suzano’ com câmeras com tecnologia de reconhecimento facial

Prefeito Pedro Ishi acompanhou as primeiras horas de funcionamento; expectativa é de que os equipamentos ajudem a identificar criminosos foragidos da Justiça

A Prefeitura de Suzano começou a instalar nesta quarta-feira (17/09) as primeiras câmeras ultra HD com tecnologia de reconhecimento facial do projeto “Smart Suzano”. O modelo, semelhante ao que existe na capital paulista, consegue localizar procurados e foragidos da Justiça, além de encontrar pessoas desaparecidas, carros com queixa de roubo e furto, entre outras ações que precisam de acionamento das forças de segurança.

O sistema consegue realizar, em média, 30 reconhecimentos faciais por minuto identificando o gênero, expressões, características físicas e a idade aproximada. Com essas informações, o software Sentry, que gere os dispositivos, pode promover o cruzamento de informações com banco de dados da segurança. Em 98% das vezes essas trocas de informações são acertadas e, quando isso ocorre, uma viatura da GCM é destacada para promover o atendimento.

Neste primeiro momento, os equipamentos já estão sendo instalados na área central de Suzano, onde há um maior movimento de veículos e pessoas, muito em razão do comércio local, da Estação Suzano da Linha 11 – Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e das vias de rápido acesso, como a Dr. Prudente de Moraes (SP-66), que promove a conexão com outras cidades da região. A expectativa é de que, em breve, os equipamentos sejam instalados, também, em bairros das regiões norte e sul.

fotos Gabriel Lima/Secop Suzano

Criada para dar uma pronta resposta à população, e auxiliar o já robusto aparato da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, que já conta com seis grupamentos, cinco bases e mais de 1,2 mil câmeras de monitoramento, o “Smart Suzano” também será incorporado à Central de Segurança Integrada (CSI) para que as imagens possam ser observadas em tempo real pelos agentes da GCM e da Polícia Militar.

A iniciativa já se mostrou um sucesso na cidade de São Paulo. Desde que passou a funcionar, em 7 de agosto de 2023, o “Smart Sampa” promoveu 3.234 mil prisões em flagrantes e encontrou 87 pessoas desaparecidas. O êxito do programa fez com que o prefeito Pedro Ishi visitasse o equipamento paulistano ao lado do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, em duas ocasiões, em 4 de fevereiro e 28 de janeiro. Em ambas as oportunidades, o chefe do Poder Executivo municipal falou em instalar um modelo semelhante em Suzano.

Agora uma realidade em Suzano, o sistema inteligente foi elogiado pelo secretário municipal de Segurança Cidadã. “Teremos ganhos sem precedentes em nossa cidade com essa nova tecnologia, que é o que há de mais moderno para promover reconhecimento facial e localizar outras situações que necessitem do acionamento da nossa GCM. Parabenizo o prefeito Pedro Ishi por persistir com essa ideia que trará uma resposta mais eficaz e eficiente à nossa população”.

Importante lembrar que a instalação do “Smart Suzano” seguirá rigorosamente a Lei Federal Nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ou seja, as informações coletadas, assim como o banco de dados gerados, serão utilizadas, somente, para a segurança do cidadão suzanense.

Pedro Ishi celebrou a nova conquista e destacou que os novos dispositivos trabalharão em prol da segurança dos suzanenses. “É um dia histórico para nossa cidade porque promovemos nesta quarta-feira a instalação das primeiras câmeras do ‘Smart Suzano’, que vão promover o reconhecimento facial, entre outras ações, para avançarmos ainda mais com a segurança em nosso município. Visitei o ‘Smart Sampa’ por duas vezes e pude ver de perto o quão benéfico este sistema é para os paulistanos. Agora vamos utilizar essa tecnologia também, com o objetivo de reduzir os índices criminais e proteger ainda mais nossos moradores. Quero agradecer ao secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, ao presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) André do Prado, que contribuíram para que nós pudéssemos conhecer essa tecnologia e nos auxiliaram neste processo”, apontou.

O prefeito também lembrou do trabalho iniciado pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e reconheceu a importância do governador Tarcísio de Freitas ao permitir o uso da tecnologia. “Não posso deixar de agradecer ao nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, que deu início a esta conquista, e ao governador Tarcísio de Freitas, por permitir que os municípios pudessem utilizar essa tecnologia no combate à criminalidade”, definiu.