Polícia Civil prende líder de quadrilha que assaltava motoristas de aplicativo em Itaquaquecetuba

Na última terça-feira (15), a Polícia Civil prendeu um homem de 32 anos suspeito de ser o líder de uma quadrilha especializada em roubo de motoristas de aplicativos em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O criminoso, com antecedentes, foi detido após meses de investigação, que incluíram interceptações telefônicas e análise de câmeras de segurança.

A quadrilha abordava motoristas durante corridas, roubando os veículos e outros pertences, como celulares. O suspeito preso é considerado o principal responsável pela organização criminosa, que ainda conta com outros membros foragidos. A polícia continua as investigações para prender os demais envolvidos.

A prisão representa um avanço na segurança dos motoristas de aplicativos, que têm sido alvo de crimes em várias regiões. As autoridades recomendam que os motoristas evitem aceitar corridas para locais isolados e reforçam a importância de medidas preventivas, como o aumento de patrulhamento em áreas críticas.

A luta contra a criminalidade continua, e as investigações seguem em andamento para desarticular totalmente o grupo.