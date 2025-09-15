Começa a troca de ingressos da Festa da Uva em Ferraz

A troca do ingresso solidário para a 41ª Festa da Uva Fina começou nesta segunda-feira, dia 15, nos doze endereços espalhados pela cidade. No principal deles, na sede do Fundo Social de Solidariedade, na rua Santa Catarina, 330, na Vila Romanópolis, a procura começou a ser feita ainda logo pela manhã. A moradora do Jardim Deise, Amanda, foi uma das primeiras a garantir os ingressos dela e do marido para assistir a mais de três shows e aproveitar as atrações garantidas para a festa de aniversário da cidade: “Estou muito ansiosa”, afirmou ela, que levou óleo, açúcar e outros itens para serem trocados pelos ingressos. A coordenadora do Fundo Social, Silvana Santos, orientou todos os moradores a trazerem os alimentos com data de validade distante e no caso do brinquedo para o show de Ana Castela, ele precisa ser novo e estar na caixa. Os alimentos serão destinados para as famílias em situação de vulnerabilidade no município e no caso dos brinquedos servirão para alegrar o Natal das crianças carentes.



A Festa da Uva será realizada no Complexo Poliesportivo Gotthard Kaesemodel Jr, o Birutão, nos dias 9 a 14 de outubro com shows imperdíveis do grupo Menos É Mais; Bruno e Marrone; Nattan: Ana Castela; Leonardo e Fernandinho encerrando a programação de aniversário da cidade. Para cada dia de show é um alimento correspondente e não há número limite de ingressos, desde que o interessado leve a quantidade necessária para curtir a programação de aniversário da cidade. Confira abaixo os 12 pontos para a troca dos ingressos da entrada solidária: Nas UBSs CSII, Vila São Paulo, Vila Margarida, Vila Santo Antônio e Jardim Yone), além disso ocorrerá a troca também no Parque Nosso Recanto, Casa da Mulher Paulista Ferrazense; Centro de Arte e Cultura (CAC); Estação Cidadania E Cultura; Procon (que funciona dentro do CIC); Fundo Social de Solidariedade e na Prefeitura de Ferraz.



As trocas de alimentos pelos ingressos ficam assim conforme cronograma abaixo:

Menos é Mais – um quilo de arroz, 1 litro de óleo ou um pacote de café

Bruno e Marrone – um quilo de feijão ou um quilo de açúcar

Nattan – um quilo de macarrão ou 1 litro de leite

Ana Castela – um brinquedo novo

Leonardo – 1 quilo de arroz ou um pacote de café)

Fernandinho – um quilo de farinha de trigo ou 1 litro de leite