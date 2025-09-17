Execução de ex-delegado em Praia Grande: suspeito apontado tem ficha extensa

A Polícia Civil de São Paulo identificou um suspeito pela morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, executado a tiros nesta segunda-feira (15) em Praia Grande, no litoral paulista. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante o velório do delegado nesta terça (16). Segundo ele, o suspeito já foi preso diversas vezes por roubo, tráfico e atos infracionais.

O procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio Costa de Oliveira, afirmou que Fontes sofria ameaças desde 2019, algumas com disparos, e apontou indícios de vingança.

O DHPP conduz as investigações com apoio do Deic, trabalhando em até quatro linhas de apuração, incluindo a possibilidade de envolvimento do PCC.

ENTENDA O CASO

A execução foi planejada. Após perseguição, o carro de Fontes bateu em um ônibus e foi alvejado com mais de 20 disparos de fuzil. O veículo usado pelos criminosos foi incendiado em seguida.

Com 40 anos de carreira, Fontes ganhou notoriedade ao indiciar a cúpula do PCC, incluindo Marcola, em 2006, e mapear a facção nos anos 2000. Em dezembro de 2023, após sofrer um assalto, disse temer por sua vida: “Sabem onde moro”.

O ex-delegado já havia sido alvo do crime organizado em 2010, quando atuava no 69º DP, na zona leste da capital. Dois homens armados com um fuzil foram presos em frente à delegacia, onde aguardavam para executar o policial.