Criança de 4 anos ‘foge’ de escola em Santo André e é encontrada em sorveteria

Um menino de apenas 4 anos conseguiu sair sozinho da Emeif João de Barros, em Santo André, na última quinta-feira (4). Segundo a mãe, Samara, o filho Lucas deixou a unidade escolar pelo portão no momento em que a merenda era entregue, sem que ninguém percebesse.

A criança foi encontrada em frente à escola, em uma sorveteria próxima. “Perguntei para meu filho onde ele estava e ele respondeu apenas que foi tomar sorvete”, relatou a mãe.

O caso mobilizou três viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM). A diretora da escola confirmou o episódio à família e afirmou que o aluno foi localizado em segurança.

Ainda de acordo com relatos, em fevereiro deste ano outra criança também teria deixado a unidade sem autorização, sendo encontrada em um farol próximo.